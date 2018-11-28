فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات داعش

{بغداد: الفرات نيوز} أنتج تجمع “فنانو العراق” فيلماً وثائقياً عن رحلة اقامها مجموعة من المصورين الفوتوغرافيين لمدينة الموصل في عام 2016 بعد اعلان النصر على داعش.

ويسرد الفيلم توثيق المصورين لكل المخلفات والاثار التي تركتها عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى وحجم الخراب الذي تسببت به تلك العصابات الاجرامية.

وأصدر التجمع هذه الصور على شكل كتاب يعد الأول من نوعه في العراق والعالم.

وقد انتج الفيلم تجمع “فنانو العراق” بفريق تكون من تيسير مهدي وأحمد الفكيكي و بشار علي بالتصوير، و عمار الشويلي في المونتاج ومحمد اللامي بالاخراج ليكون وثيقة تعرض في المحافل المحلية والدولية.