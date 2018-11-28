نوفمبر 28, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات داعش

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
8 مشاهدة

فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات داعش

{بغداد: الفرات نيوز} أنتج تجمع “فنانو العراق” فيلماً وثائقياً عن رحلة اقامها مجموعة من المصورين الفوتوغرافيين لمدينة الموصل في عام 2016 بعد اعلان النصر على داعش.
ويسرد الفيلم توثيق المصورين لكل المخلفات والاثار التي تركتها عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى وحجم الخراب الذي تسببت به تلك العصابات الاجرامية.
وأصدر التجمع هذه الصور على شكل كتاب يعد الأول من نوعه في العراق والعالم.
وقد انتج الفيلم تجمع “فنانو العراق” بفريق تكون من تيسير مهدي وأحمد الفكيكي و بشار علي بالتصوير، و عمار الشويلي في المونتاج ومحمد اللامي بالاخراج ليكون وثيقة تعرض في المحافل المحلية والدولية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.