فضائية (كي.إن.إن) تنهي بثها التلفزيوني

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت ادارة فضائية (كي.إن.إن) الكوردية والتي تبث من مدينة السليمانية باقليم كوردستان، انهاء بثها.

وودعت ادارة القناة وكوادرها، المشاهدين اليوم الخميس، في بيان معلنة ان بث الفضائية سيتوقف بشكل نهائي الساعة 8:00 من ليلة اليوم الخميس.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان شركة “وشة” ستغلق فضائية كي.ان.ان وستقوم باطلاق مشروع اعلامي آخر.

واكد المصدر ان المشروع الاعلامي الجديد سيجري تغييرات جذرية في السياسات الاعلامية وسيكون مختلفا عن التجربة السابقة.

وتعبر فضائية كي.ان.ان عن سياسات “حركة التغيير”، وهو ثاني اكبر الاحزاب الكوردستانية في محافظة السليمانية.