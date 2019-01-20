فرنسا: الكورد هم أفضل شركاء في التحالف الدولي ضد داعش

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن الولايات المتحدة تدرك ضرورة حماية الكورد في سوريا.

وقالت بارلي في تصريح متلفز أن إدراك الولايات المتحدة يتزايد بأهمية حماية حلفائها الكورد حتى مع انسحابها من سوريا، مشيرة الى ان “هذه المسألة المتعلقة بضرورة حمايتهم يأخذها الأمريكيون في اعتبارهم”.

وعدت بارلي الكورد “أفضل شركاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”.

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر كانون الأول الماضي، إن واشنطن ستسحب قواتها التي يبلغ قوامها تقريبا ألفي جندي في سوريا، ما أثار مخاوف بشأن مصير حلفائها من القوات الكوردية.