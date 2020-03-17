فرض الحجر الصحي على 20 عاملاً بشركة غازبروم في كَرميان

رووداو – گرمیان/ يخضع 20 من عمال غازبروم ممن قدموا إلى السليمانية بواسطة طائرة أقلعت من قطر، للحجر الصحي في كَرميان، إلى جانب 16 كوردياً يعملون في الحقل النفطي ذاته.

وفي 12 آذار الجاري، هبطت طائرة قادمة من العاصمة القطرية في مطار السليمانية الدولي، على متنها 85 راكباً أحدهم مصاب بفيروس كورونا، وفي وقت لاحق تم حجر جميع الركاب في مخيم حسيرة، ومنهم عمال شركة غازبروم الروس في كَرميان إلى جانب السواق الكورد في الشركة.

وقال مدير عام صحة كَرميان، سيروان محمد: “الحجر الصحي مستمر على هؤلاء العمال وفق التعليمات الطبية، وقد حددنا موعداً لفحصهم بعد انقضاء فترة الحجر”.

وأوصت إدارة ناحية سَرقَلا سكان قرية حسيرة إلى اتباع الإرشادات الوقائية وعدم الاختلاط بعمال غازبروم.

وأشار عضو مجلس قرية حسيرة، سوران محمد إلى أن “مدير الناحية اتصل بنا وأكد ضرورة عدم الاختلاط بالعمال الروس، وقد تم إيقاف العمل في الشركة التي يعمل فيها 68 من سكان القرية حتى شهر نيسان”.

وشددت إدارة كَرميان إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت حظر التنقل بين الأقضية والنواحي لمدة 72 ساعة.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 37 حالة منها حالة وفاة واحدة وشفاء 9 حالات.