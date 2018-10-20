فاضل ميراني: الكورد يطالبون بمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي

رووداو – أربيل/ أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، أن الكورد يطالبون بمنصب نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات السيادية والخدمية في الحكومة العراقية الجديدة.

وقال ميراني خلال كلمة ألقاها في معرض أربيل الدولي الثالث عشر للكتاب، إنه “في إطار مراقبة عمل الحكومة، يرى الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن من الضروري أن تكون هناك هيئة سياسية استراتيجية ومجلس اتحادي”.

ومرَّ 17 يوماً منذ تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أنه لم يُسلم أسماء وزراء الكابينة الجديدة لمجلس النواب، فيما يُتوقع أن يقدم الأسماء خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل أعرب تحالف “سائرون” الذي يقوده زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن تأييده لموقف كل من تحالف “الفتح” وتيار “الحكمة” بمنح عبدالمهدي حرية اختيار وزراء الكابينة الحكومية الجديدة.

كما أكد “سائرون” أنه من غير المقبول أن يتدخل أحد في عمل عبدالمهدي، ويجب أن يختار الأخير بنفسه وزراء مستقلين من التكنوقراط للكابينة الحكومية الجديدة.

من جهته أفاد النائب عن تحالف “البناء”، مختار محمود، إن آلية توزيع المناصب الوزارية التي أُعلن عنها، يجب أن توزع على المحافظات بواقع وزارةٍ لكل محافظة.

أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس تحالف “النصر”، حيدر العبادي، فأكد أن تحالفهم لم يطالب بأي مناصب وزارية، وأنهم لن يتدخلوا في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

يذكر أن الرئيس العراقي، برهم صالح، كلف عادل عبدالمهدي، بتاريخ 2/10/2018، بتشكيل الحكومة الجديدة، ووفقاً للدستور العراقي، فإن على عبدالمهدي الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه.