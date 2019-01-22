فؤاد حسين يترأس وفد العراق إلى منتدى “دافوس” الاقتصادي

رووداو – أربيل/ أعلنت رئاسة الجمهورية، اعتذار رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، عن المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء، وبهذا يترأس وزير المالية، نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين وفد العراف إلى المنتدى.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان فيلي لشبكة رووداو الإعلامية إن “رئيس الجمهورية اعتذر عن المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، وعزا ذلك إلى حساسية الظروف بالعراق والمنطقة”.

وأضاف أن “صالح تمنى النجاح لمنتدى دافوس وإحداث الفارق الملموس”.

ويأتي هذا الاعتذار بعد إدراج اسم برهم صالح في قائمة المشاركين في المنتدى، وعدم إعطائه فرصة المشاركة في أي ندوة.

وبهذا الاعتذار، سيقتصر الوفد العراقي إلى المنتدى على وزير المالية، نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين، ووزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم ممثلين عن العراق، حيث سيشاركان في جلسات حوارية تقام ضمن فعاليات منتدى دافوس، بحسب ما أعلن رسمياً.

ومن المقرر أن يشارك فؤاد حسين ممثلاً عن العراق، في ندوة عن دور دول آسيا والشرق الأوسط، يوم 24-1-2019، إلى جانب نظيره السعودي.

وفي اليوم ذاته، سيشارك وزير الخارجية العراقي في ندوة مع نظيره الأردني عن الأمن في الشرق الأوسط.

وتنطلق أعمال منتدى دافوس اليوم الثلاثاء، في المدينة التي تحمل الإسم ذاته في سويسرا، وسط غياب عدد من أبرز قادة العالم.