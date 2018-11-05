فؤاد حسين يبدأ مهامه نائباً لرئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية

رووداو – أربيل/ بدء وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، 5 تشرين الأول 2018، مهام عمله نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مكتبه ببغداد.

وقال بيان لوزارة المالية إن “وزير المالية فؤاد حسين باشر بعمله كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مكتبه ببغداد”.

وأوضح البيان أن “حسين التقى الكادر المتقدم في المكتب بالإضافة إلى وكيل وزارة المالية والمفتش العام للوزارة واستمع إلى شرح لمهام المكتب، وأهم الملفات التي تقع ضمن مسؤولياته، إضافة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية”.

وبحسب البيان فقد أكد حسين على ضرورة “رسم سياسة اقتصادية ومالية واضحة ورصينة على المدى المتوسط والطويل”، مشدداً على ضرورة “استغلال ريع النفط وباقي الموارد والعوائد المالية التى ترفد الموازنة العامة للدولة لبناء مشاريع استثمارية واستراتيجية لتعظيم الواردات وعدم الاعتماد على الجانب الاحادي للموارد”.

كما أضاف البيان أن حسين أشار إلى ضرورة “النهوض بالواقع الصناعي والزراعي والسياحي ودعم القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل”.