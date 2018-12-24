الاعلام الامني : غلق 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي يروج للجماعات الارهابية

{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية غلق 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي يروج للجماعات الارهابية .



ونقل بيان لمركز الاعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} عن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن القول ان” فريق فني مختص من مديرية التقنيات والمعلوماتية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجح في غلق 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للجماعات الارهابية وافكارها المتطرفة وعمليات الترويج أيضاً لبيع الاسلحة على الفيس بوك وتويتر وانستكرام”.

واضاف ” ونفذ هذا الجهد من خلال مختصين في المديرية المعنية بهذا العمل واستنادا لموافقات قضائية ورصد مستمر”.