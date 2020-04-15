غارات جوية تركية على مناطق حدودية داخل اقليم كوردستان

قصفت الطائرات التركية ، اليوم الاربعاء ، مواقع مفترضة لحزب العمال الكوردستاني PKK في منطقة جبل قنديل داخل اقليم كوردستان .

وقال مدير ناحية ورتي، مصلح زرار لـ(باسنيوز) ، ان ” الغارات التركية استهدفت ، ظهر اليوم الاربعاء ، مرتفعات زيني ورتي (ضمن حدود راوندوز) لعدة مرات ” .

مضيفاً ” لم يوقع القصف خسائر بالارواح في صفوف سكان المنطقة فيما ليست لدينا اي معلومات بخصوص خسائر العمال الكوردستاني كون المناطق التي تعرضت للقصف مناطق جبلية معزولة “.

وكانت المقاتلات التركية شنت غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل قنديل، في وقت متاخر من ليلة امس الثلاثاء.

كما شنت الطائرات التركية غارات على مقرات للعمال الكوردستاني في محيط قرية بمنطقة سيدكان الحدودية .

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية بإقليم كوردستان أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني PKK وأنقرة عام 2015.

ويطالب المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان باستمرار بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار، كما يشددون على عدم جعل أراضي الإقليم ساحة لتصفية الحسابات .

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك وحزب العمال PKK عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية ، كما ادى الصراع بين الجانبين الى اخلاء مئات القرى الحدودية داخل اقليم كوردستان حيث نزح سكانها الى مناطق اكثر امناً داخل الاقليم .