عملاق النفط الروسي يعتزم التنقيب في كوردستان العام الجاري

أعلنت شركة ‹روسنفت› النفطية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ أعمال التنقيب في إقليم كوردستان، العام الجاري.

ونقلت وكالة ‹تاس› الروسية للأنباء عن إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة ‹روسنفت› قوله، إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب في إقليم كوردستان خلال عام 2019.

وكانت الشركة، والتي تعد أكبر منتج للنفط في روسيا، قد أعلنت في تموز / يوليو الماضي، البدء بالتخطيط لإطلاق مشروعات بترولية في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2018.

وقال ممثل الشركة حينها، إن «وفد روسنفت بحث في لقاء مع سلطات الإقليم في محافظة دهوك، الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ اتفاق وقع بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الاول عام 2017».

وأضاف «من المتوقع البدء بتنفيذ المشاريع قبل نهاية العام الجاري».

واتفق عملاق النفط الروسي مع حكومة كوردستان، على البدء بعمليات التنقيب الجيولوجي في خمسة مواقع في الإقليم، وفي حال تحقيق نجاح فإن إنتاجها سيبدأ عام 2021.

وستدفع ‹روسنفت›، مبلغ 400 مليون دولار للاستثمار في المواقع النفطية الخمسة، على أن تسدد نصف المبلغ من إنتاج هذه الحقول.

ويبلغ حجم حصة الشركة الروسية، بحسب اتفاقية تقاسم الإنتاج ما يقارب 80%.

ووفقا لتقديرات أولية، فإن حجم الاحتياطي النفطي للمواقع يبلغ نحو 670 مليون برميل.