علاوي يحيي مسعود بارزاني ويحدد سبيلا واحدا لحل مشاكل اربيل

شفق نيوز/ حيّا زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي يوم الخميس خطا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الأخير ومطالبته للنواب الكورد بان يكونوا مدافعين عن حقوق جميع العراقيين وان يكونوا سنداً حقيقيا لحرية الرأي السياسي والديني والمذهبي.

وقال علاوي في بيان اليوم، ان “بارزاني مد يده داعيا للإخوة والسلام وأكد ان القضية الكوردية لن تحل بالحروب والتوتر بل بالحوار والتفاهمات المشتركة المبنية على اسس الاحترام، وهي معانٍ سامية نأمل ان تجد ازاءها مبادرة أو تحركا حقيقيا يضع حدا لأسس الخلاف ويعزز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي”.

واوضح ان “أي مظلومية لأي شريحة من شرائح الشعب العراقي يجب ان لا تحصل وان على الجميع ان ينتصروا للمظلومين في العراق ويعملوا على الاستجابة للتظاهرات السلمية والمطلبية في البصرة وغيرها من المحافظات, بالاضافة الى حل مشاكل النازحين وتعويضهم واعادتهم الى مناطقهم, وان تكون مصلحة العراق فوق جميع المصالح الأخرى”.

وعبر علاوي عن أمله ان “تجري انتخابات برلمان الاقليم بصورة نزيهة وشفافة كما هي الان وتعكس وتضمن تمثيلا حقيقيا للجميع وتبعث رسالة مهمة بضرورة الاقتداء بنزاهتها والتعلم من شفافيتها”.



