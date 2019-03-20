علاوي: نوروز فرصة لإذابة جليد الخلافات بين بغداد وأربيل

أكد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ان حلول عيد نوروز يمثل فرصة لتعميق اسس الوحدة والاخوة والتعايش المشترك بين ابناء شعبنا واذابة جليد الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال علاوي في بيان: “الأجواء اليوم مناسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وحسم جميع المشاكل وتعزيز مبدأ الشراكة وفق الاحتكام للدستور”.

وتقدم علاوي بخالص التهاني الى ابناء شعب كوردستان والعراقيين جميعا بهذه المناسبة، موضحاً: “عندما نستذكر نوروز فاننا نستذكر نضال وتضحيات أهلنا في كوردستان ومعاني التآخي والتلاحم والمحبة بين جميع أطياف الشعب العراقي لأجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية العليا”.