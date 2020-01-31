علاوي: سأتخلى عن جنسيتي الثانية وسأشكل حكومة مستقلة تضم متظاهرين

{بغداد: الفرات نيوز} أكد المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، اليوم الجمعة، إنه لا يطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء، فيما طلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحه للمنصب.

وذكر علاوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن “اسم محمد توفيق علاوي لقد تم تداوله كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وقد علمت ان هناك مطلباً جماهيرياً في رفض مزدوجي الجنسية من تولي هذا المنصب؛ إن أغلب الناس لا يعرفون محمد توفيق علاوي معرفة كاملة، وأحب ان ابلغ من لا يعرفني اني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، واعتبر عدم الايفاء بالعهد من نواقض الايمان”.

وأضاف: “أسأل الله ان لا يبقيني حياً ليوم اخرج فيه من ربقة الايمان إلى ربقة الضلال وبئس المصير؛ لذلك فاني اتعهد إذا ما تم تكليفي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن اتخلى عن جنسيتي الثانية”.

وتابع علاوي: “إني لا اطلب من اي حزب سياسي او اي كتلة سياسية ان ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ولكني اطلب منهم ان لا يمانعوا من ترشحي لهذا المنصب ويستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام، وأن لا يقفوا عائقاً امام تشكيل الحكومة التي لن تكون حكومة محاصصة حزبية بل حكومة من المستقلين الاكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء او دون ذلك”.

وأختتم علاوي كلامه بالقول “نسأل الله ان يوفقنا والمخلصين من ابناء وطننا ان نخرج من هذه الازمة إلى شاطئ السلام والاستقرار والتطور والازدهار إنه سميع مجيب”.

يشار الى ان تصريحات المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، تأتي قبل ساعات من غنتهاء مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل النيابية في ترشيح شخصية لمنصب رئاسة الوزراء او انه سيقوم وفقاً للدستور بتكليف من يراه مناسباً غداً السبت.

وقال صالح في بيان الاربعاء”إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت {غداً}، ١ شباط ٢٠١٩، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.