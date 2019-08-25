أغسطس 25, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

علاقات اقليم كوردستان الخارجية توضح بشأن اتفاقية بينها والخارجية العراقية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
8 مشاهدة

علاقات اقليم كوردستان الخارجية توضح بشأن اتفاقية بينها والخارجية العراقية

نفت دائرة العلاقات العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، توقيع اية اتفاقية بينها ووزارة الخارجية العراقية.

دائرة العلاقات العلاقات الخارجية ، قالت في بيان ، ارسلت نسخة منه الى (باسنيوز) ان بعض وسائل الاعلام نشرت مامفاده ان دائرة العلاقات العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان وقعت اتفاقية مع ووزارة الخارجية العراقية .

موضحة بالقول ، لم توقع اية اتفاقية مع الخارجية العراقية ، بل ان ماحصل هو اتصال هاتفي تلقاه مسؤول دائرة العلاقات العلاقات الخارجية سفين دزةيي من وزير الخارجية الاتحادية محمد الحكيم الذي هنأ دزةيي بمباشرته مهامه الجديدة .

كما اشار البيان ، الى انه بموجب طبيعة عمل وواجبات دائرة العلاقات الخارجية فإننا على اتصال وتنسيق دائم مع الخارجية الاتحادية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.