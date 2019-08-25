علاقات اقليم كوردستان الخارجية توضح بشأن اتفاقية بينها والخارجية العراقية

نفت دائرة العلاقات العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، توقيع اية اتفاقية بينها ووزارة الخارجية العراقية.

دائرة العلاقات العلاقات الخارجية ، قالت في بيان ، ارسلت نسخة منه الى (باسنيوز) ان بعض وسائل الاعلام نشرت مامفاده ان دائرة العلاقات العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان وقعت اتفاقية مع ووزارة الخارجية العراقية .

موضحة بالقول ، لم توقع اية اتفاقية مع الخارجية العراقية ، بل ان ماحصل هو اتصال هاتفي تلقاه مسؤول دائرة العلاقات العلاقات الخارجية سفين دزةيي من وزير الخارجية الاتحادية محمد الحكيم الذي هنأ دزةيي بمباشرته مهامه الجديدة .

كما اشار البيان ، الى انه بموجب طبيعة عمل وواجبات دائرة العلاقات الخارجية فإننا على اتصال وتنسيق دائم مع الخارجية الاتحادية.