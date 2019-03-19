عضو بالدفاع النيابية: الـPKK تنظيم إرهابي ومواجهته واجبة على الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد/ عد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي الغانمي، الثلاثاء، حزب العمال الكردستاني (الـPKK) تنظيماً “إرهابياً” مارس نشاطات “أثرت سلبياً” على العراق والمنطقة، معتبراً أن مواجهة الحزب أصبحت “واجبة” على الحكومة بعد “المشاكل” التي سببها للبلاد.

وقال الغانمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حزب العمال هو تنظيم محظور ومرفوض من دول عدة، ولديه نشاطات وأعمال إرهابية وسلبية قبل ظهور داعش أثرت بشكل سلبي على العراق والمنطقة”، مبيناً أن “الدستور والقانون العراقي يرفضان وجود أية قوات أجنبية على أراضينا دون موافقة الحكومة ولأغراض محددة وأن لا يتم استخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار”.

وأضاف الغانمي، أن “أدوار الـPKK سلبية وأضرت بالمنطقة وعلى العلاقة بين العراق وتركيا، وهو يستغل هشاشة المنطقة لتنفيذ مخططاته الإرهابية والعدوانية وجميع تصرفاته مرفوضة من العراق”، مشدداً على أن “مواجهة هذا التنظيم أصبحت واجبة على الحكومة بعدما تسبب به من مشاكل للعراق وما قام به من نشاطات إرهابية أرهقت المنطقة وتسببت بمشاكل عدة”.

وأكد الغانمي، أن “التعامل مع هكذا تنظيم بحاجة إلى تشريعات وإجراءات سياسية وأمنية وعملياتية، وأن تعمل الحكومة باستخدام كل الوسائل الممكنة ومختلف الآليات لمواجهة هذا التنظيم ومنع تواجده على أرض العراق”، موضحاً أن “مسك ملف الأمن بسنجار هو من واجب الفرقة 15 من الجيش العراقي وقوات الحدود، ولا يحق لأي قوات أخرى غير نظامية التواجد في تلك المنطقة”.