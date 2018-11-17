عرض لشراء القنصلية السعودية في اسطنبول “بأي ثمن” وتحويلها إلى متحف!

كشف طوران قشلاقجي ، رئيس جمعية “بيت الإعلاميين العرب” في تركيا عن رغبة “مجموعة من رجال الأعمال” شراء مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بهدف تحويله إلى متحف.

وأوضح قشلاقجي في حوار مع وكالة أنباء “الأناضول” أن هذه المبادرة تأتي في إطار حملة أطلقها نشطاء مؤخرا تحت شعار “فلتكن القنصلية متحفا وضريحا لجمال خاشقجي”.

وأفاد رئيس جمعية “بيت الإعلاميين العرب” في هذا السياق أن “نحو 20 رجل أعمال مستعدون لشراء أرض القنصلية أيا كان ثمنها. فلتتحول القنصلية إلى متحف ومقبرة باسم خاشقجي، لأن جمال قتل هناك”.

وذكر قشلاقجي كذلك أن صلاة الغائب ستقام اليوم الجمعة على روح خاشقجي في مسجد “الفاتح” بإسطنبول.

يذكر أن النيابة العامة السعودية كانت أعلنت أمس الخميس نتائج لتحقيقاتها كشفت فيها تفاصيل جديدة، منها أن جثة خاشقجي تم تقطيعها في القنصلية ونقلت بعد ذلك خارج المبنى وسلمت إلى متعاون محلي ، كمال أعلنت النيابة السعودية أنها تطلب حكم الإعدام بحق 5 متهمين في هذه القضية.