الصحة تعلن عن عدد المصابين بفايروس كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن عدد المصابين بفايروس كورونا في العراق لغاية الان.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “موقف الوزارة بشأن فايروس كورونا في العراق هو تسجيل حالة اصابة في بغداد صباح يوم امس الخميس وحالة اخرى في كركوك مساء امس”، مبينا انه “يضاف الى ذلك اربع حالات من عائلة واحدة في كركوك”.

واضاف ان “مجموع المصابين من العراقيين بالفايروس لغاية الان يبلغ ست حالات”، مشيرا الى ان “الصحة والجهات المعنية اتخذت كافة الاجراءات لعزل المصابين في اماكن حجر معدة”.

وتابع البدر “اننا نتابع الحالة الصحية للمصابين وان شاء الله تماثلهم للشفاء”، داعيا الى “التركيز على نقل رسائل التوعية الصحية والوقاية الشخصية لمنع انتقال هذا الفايروس”.