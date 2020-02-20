عثمان بايدمير يكشف سبب زيارته لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف السياسي الكوردي، عثمان بايدمير، اليوم الخميس، عن سبب زيارته الى اقليم كوردستان.

ويجري بايدمير زيارة حالية الى الاقليم، التقى خلالها بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال باديمير للصحفيين “انها زيارة عادية، انا الآن في وطني وسعيد جدا ان كافة الاخوة في كوردستان متفقون على ضرورة توحيد المواقف الكوردية”.

واضاف بايدمير “للاسف الشديد فإن حكومة تركيا الحالية هي الاعنف من حيف تعاملها مع الكورد خلال القرن الحالي، وموقفها المتشدد من الكورد يشمل اجزاء كوردستان الاربعة”.

واشار السياسي الكوردي الى ان الحكومة التركية الحالية “تربط وجودها بعدم وجود الشعب الكوردي ولا فرق لديها بين شمال كوردستان وغربه وجنوبه، انها تعادي الجميع”.