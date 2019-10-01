عبد المهدي يوجه باستيعاب حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي ، اليوم الثلاثاء، توجيهات لاستيعاب حملة الشهادات العليا، وتوفير فرص عمل لهم.

وقال عبد المهدي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي واطلعت عليه (باسنيوز)، أنه “بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم، وجهنا باطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و 2018 و 2019 ) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”.

وأضاف، انه وجه بـ”تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة”.

مبيناً، أنه وجه بـ”زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية”.

وأشار الى “إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59) لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة (60%) من الملاكات آنفاً، على ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم، استناداً لأحكام المادة (10/أولاً) من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم (25) لسنة 2016، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة (20%) من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الاهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً”.

لافتاً الى “قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات”.

وكانت مجموعة من حملة الشهادات العليا ، من مختلف التخصصات ومن المحافظات العراقية المختلفة ، قد خرجوا بتظاهرات خلال الايام القليلة الماضية أمام مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وقبلها أمام الوزارات الحكومية لنحو شهرين للمطالبة بتعيينهم .