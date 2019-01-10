عبد المهدي: رفع علم كوردستان في كركوك «مخالفة دستورية»

موجهاً بإنزاله …

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن رفع علم كوردستان في كركوك «مخالفة دستورية».

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان طالعته (باسنيوز)، أن عبد المهدي أجرى اتصالات عاجلة بالرئيس العراقي والقيادات السياسية المختلفة، ووجهها بإنزال العلم الكوردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك «باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور».

واعتبر عبد المهدي، بأن «الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعاً».

وأضاف البيان، أن «بعض السياسيين طرحوا أثناء الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، بأن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الإقليم فيها»، مشيراً إلى أن «عبد المهدي أكد بأن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كوردستان وأن المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات أمر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستورياً».

كما اعتبر عبد المهدي، أن «رفع علم الحزب وشعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب ولا يشكل خرقاً للدستور».

وكان حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قد رفع أمس علم كوردستان وعلم الحزب على مقرين تابعين له في كركوك.

وكركوك أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، وسيطرت عليها ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى بعد خيانة فريق من الاتحاد الوطني الكوردستاني في 16 أكتوبر 2017.