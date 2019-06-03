عبدالمهدي مهنئاً نيجيرفان البارزاني: تسنمكم منصب رئيس إقليم كوردستان يحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بعلاقاتنا

رووداو – أربيل/ تقدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ببرقية تهنئة إلى نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان وكذلك حلول عيد الفطر، مبيناً أن “تسنمكم هذا المنصب سينعكس إيجاباً ويحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات”.

وجاء في نص البرقية: “نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لإقليم كوردستان، متمنين لكم كل التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء شعبنا العزيز في الإقليم”.

وأضاف عبدالمهدي: “إننا على ثقة بأن تسنمكم هذا المنصب سيحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات بين المركز والإقليم مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والأمني لبلدنا”.

وتابع: نغتنم “هذه المناسبة لتهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بموفر الصحة والعافية ولكل أبناء شعبنا العراقي بالرفاه والازدهار… كل عام وأنتم بخير”.

وتأتي هذه البرقية، بعد إجراء رئيس الوزراء العراقي، اتصالاً هاتفياً، مع نيجيرفان البارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، هنأه فيها بانتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

وانتخب برلمان كوردستان، في 28 أيار/مايو 2019، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كوردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 عاماً متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم، وحصل نيجيرفان البارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كوردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.