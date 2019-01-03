عالية نصيف ترد على تصريحات اتهامها بالإساءة الى أهالي الموصل

رووداو – أربيل/ رد المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، على تصريحات نائب اتهمها بالإساءة الى أهالي الموصل.

وقال المكتب في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ان “النائبة نصيف تحدثت في لقاء متلفز حول ترشيح امرأة شقيقها داعشي لتتولى وزارة التربية، وقالت (وفقاً للقاعدة القانونية والفقهية المعروفة) ان من كان يعلم بجرائم أخيه أو أهله وسكت عنها يعد شريكاً في الجرم، وشقيق هذه الوزيرة انتمى لتنظيم داعش الإرهابي وارتكب جرائم، فهل نكذب على أنفسنا ونقول بأنه مواطن صالح مثلاً؟ أو أن شقيقته كانت تعيش في كوكب آخر ولم تكن تعلم بجرائم شقيقها”، مبينا ان “من سكت عن داعش فهو شريك في جرائمه وفقاً للقاعدة القانونية والفقهية، وهذا ما قصدته تحديداً النائبة نصيف ولن تتراجع عنه”.

وأضاف، ان “النائبة نصيف تكن الاحترام لكل العشائر الأصيلة في الغربية والتي كانت في خندق واحد مع عشائر الجنوب وقارعت الإرهاب ودافعت عن الأرض والعرض ضد مغول العصر، كعشائر البو نمر والجبور والعبيد وأهالي حديثة الأبطال وعشائر الخربيط وغيرهم الكثير من العشائر البطلة التي لايتسع المجال لذكرها”، مشيرا الى ان “الذين بايعوا داعش فهؤلاء شركاء في جرائم داعش”.

وتابع “إذا كانت ذاكرتكم مثقوبة فالتاريخ يسجل من وقف مع أهله ومن تخاذل”، موضحا انه “إذا كان البعض يحاول أن يزايد ويتعمد إيهام الرأي العام بأمور لاصحة لها فهذه السلوكيات باتت مستهلكة ومرفوضة من قبل الشعب العراقي”.

يذكر ان النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني طالب، امس الاربعاء، النائبة عالية نصيف بالإعتذار من أهالي الموصل، معتبرا ان الإساءة إلى أهالي الموصل إساءة لكل العراقيين.