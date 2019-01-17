عاصمة كوردستان تصرف 54 مليار دينار وتحقق 10 مليارات ايرادات

اعلن مدير البلديات في محافظة اربيل نبز محي الدين يوم الخميس مصاريف البلديات بلغت اكثر من 54 مليار دينار عراقي فيما حققت 10 مليارات ايرادات في عام 2018 خلال عملها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في هذا المجال.

وقال محي الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الازمة المالية استمرت في العام الماضي ولكن عمل البلدية كان جيد جدا.

واضاف “يوجد في اربيل 60 بلدية و14 مديرية لها وفي مجموع مصاريف تلك البلديات ومديرياتها في عام 2018 بلغ 54 مليار دينار ، و557 مليون دينار”.

وتابع محي الدين ان الايرادات المالية لتلك البلديات بلغ 10 مليارات، و150 مليونا، و155 الف دينار عراقي خلال عام 2018″.