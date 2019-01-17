يناير 17, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

عاصمة كوردستان تصرف 54 مليار دينار وتحقق 10 مليارات ايرادات

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
11 مشاهدة

عاصمة كوردستان تصرف 54 مليار دينار وتحقق 10 مليارات ايرادات

اعلن مدير البلديات في محافظة اربيل نبز محي الدين يوم الخميس مصاريف البلديات بلغت اكثر من 54 مليار دينار عراقي فيما حققت 10 مليارات ايرادات في عام 2018 خلال عملها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في هذا المجال.

وقال محي الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الازمة المالية استمرت في العام الماضي ولكن عمل البلدية كان جيد جدا.

واضاف “يوجد في اربيل 60 بلدية و14 مديرية لها وفي مجموع مصاريف تلك البلديات ومديرياتها في عام 2018 بلغ 54 مليار دينار ، و557 مليون دينار”.

وتابع محي الدين ان الايرادات المالية لتلك البلديات بلغ 10 مليارات، و150 مليونا، و155 الف دينار عراقي خلال عام 2018″.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.