يناير 31, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

طيران الخليج تستأنف رحلاتها المنتظمة الى أربيل

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فى :أخبار عــامة
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طيران الخليج تستأنف رحلاتها المنتظمة الى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية عن بدء رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة الى أربيل اعتباراً من الشهر المقبل.

وكانت طيران الخليج تسير رحلاتها الى إقليم كوردستان بصورة غير منتظمة، لكنها ستقوم بذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية في الفترة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان صدر مؤخراً، إنها ستستأنف رحلاتها من والى العراق اعتباراً من 1 شباط فبراير المقبل والى كل من بغداد والنجف.

وستبدأ طيران الخليج برحلاتها المباشرة الى مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان في الثاني من الشهر المقبل.

وكانت طيران الخليج وشركات خليجية أخرى قد علقت رحلاتها الى العراق في أعقاب تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني.

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