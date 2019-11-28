طهران: على العراق التعامل مع “المخربين” بحزم

عبرت الخارجية الايرانية، اليوم الخميس، عن ادانتها للاعتداء الذي تعرضت له قنصليتها في محافظة النجف بالعراق.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، طالب الحكومة العراقية “بضرورة التعامل بمسؤولية وحزم مع العناصر المخربة التي هاجمت القنصلية الايرانية”.

وكان محتجون عراقيون غاضبون أقدموا أمس الأربعاء على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف ورفعوا العلم العراقي عليها بدلا من الإيراني، فيما أعلنت السلطات حظرا للتجول في المدينة الواقعة جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المتحدث الايراني، أن “من مسؤولية الحكومة العراقية حماية المراكز الدبلوماسية والدبلوماسيين في بلادها”.

هذا وابلغت الخارجية الايرانية السفير العراقي لدى طهران رسميا باحتجاج ايران الشديد على الاعتداء الذي تعرضت له قنصليتها.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمدن الجنوبية موجة من الاحتجاجات منذ نحو شهرين ، للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد وانهاء التدخلات الخارجية والنفوذ الايراني في العراق.