فبراير 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ضمن اجراءات مواجهة كورونا.. كوردستان توجه المواطنين بثلاث نقاط

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فى :أخبار عــامة
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ضمن اجراءات مواجهة كورونا.. داخلية كوردستان توجه المواطنين بثلاث نقاط

 وجهت وزارة داخلية اقليم كوردستان المواطنين بثلاث نقاط وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا البيان اليوم الخميس مواطني الاقليم الى الالتزام بالتعليمات التي توججها وزارة صحة كوردستان.

كما ووجه البيان المواطنين بتقليل التنقل والحركة بين محافظات الاقليم وكذلك بين اقليم كوردستان والمحافظات العراقية الاخرى.

ودعت وزارة الداخلية سكان المناطق المتنازع عليها وخصوصا محافظة كركوك بالالتزام بكافة التعليمات والاجراءات لتجنب الاصابة بالفيروس.

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