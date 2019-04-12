النزاهة تعلن ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى بتهمة الاختلاس

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، كاشفةً عن ضبط أكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “مكتب تحقيق الهيئة في محافظة نينوى نفذ خمس عمليات ضبط بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ أسفرت عن ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في المحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيِّ”.

واضافت الدائرة، أن “ملاكات المكتب ضبطت (8700.000.000) مليار دينارٍ نقداً، فيما ضبطت مبلغ (5.000.000.000) مليار دينارٍ في فرع أحد المصارف الحكوميَّة، في حين ضبطت مبلغ (1.435.000.000) مليار دينارٍ في قسم هندسة الإدارة المحلية في ديوان المحافظة”.

واشارت الدائرة إلى أنَّ “المتهمين المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجان مؤلفة لغرض سحب مبالغ قسم التطوير الريفي الخاص بمشاريع إعادة تأهيل الطرق للقرى والأرياف وتوزيعها بين اللجان الفرعية”، مبينةً أن “مجموع المبالغ التي تم ضبط أولياتها من قبل ملاكات المكتب ناهزت 57 مليار دينارٍ، وأنها بصدد متابعة المبالغ المتبقية”.

وتابعت أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي تمَّت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضها رفقة المتهمين والأموال المتحرز عليها والمبرزات الجرمية المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر”.