ضبط اسلحة ومتفجرات داخل منزل بجمجمال

اعلنت مديرية شرطة جمجمال، انه تم تبليغ مفارزها بوجود عدد من الاسلحة والمتفجرات داخل منزل في حي رابرين بقضاء جمجمال.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، انه بعد امر قاضي التحقيق، وصلت مفارز مركز شرطة الطوارئ بجمجمال بالتعاون مع اسايش المنطقة الى مكان تواجد تلك الاسلحة والمتفجرات، وتمكنت من الاستيلاء عليها، مضيفا ان الاسلحة والمتفجرات تضمنت كيلو غرام و900 من مادة TNT نوع (c4)، ٣٦ مسدسات كلوكي بدون اوليات واربع علب قنابل يدوية وطاقم كلاشينكوف 8 مخازن ذخيرة و101 رصاصة واربع حقائب مسدسات.

واضاف البيان، انه تم اعتقال شخصين ايضا بامر قاضي التحقيق بناء على المادة 3 ارهاب وتم تحويل ملفهما الى مديرية الاسايش.