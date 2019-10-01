صورة .. “مايا خليفة” في احتجاجات العراق

شفق نيوز/ رفع متظاهر بين الالاف من المحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء لافتةً يثني بها على بطلة الافلام الاباحية الامريكية ذات الاصول اللبنانية مايا خليفة.

وكُتبت في اللافتة التي يحملها شاب بغدادي غاضب عبارة هذه نصها كما هو مبين في الصورة اعلاه “(مايا خليفة) اشرف منكم ومن احزابكم يا منحطين الله ينتقم منكم”، في اشارة الى الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

و واجهت الاجهزة الامنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من امام جسر الجمهورية المؤدي الى منطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما ادى الى اصابة العشرات من المحتجين بجروح.

ومايا خليفة تعرف بميا كاليستا (من مواليد 10 فبراير 1993)، هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها، وقد اعلنت عن اعتزالها مؤخرا.