ديسمبر 21, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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صورة.. العراق يلقي القبض على “اخطر الإرهابيات” في الموصل

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فى :أخبار عــامة
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صورة.. العراق يلقي القبض على “اخطر الإرهابيات” في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، تمكن مفارزها في الفرقة 20 وبعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية من إلقاء القبض على أحدى الإرهابيات العاملات كعنصر امني مع عصابات داعش الإرهابية في منطقة حمام العليل بالموصل.

وقالت في بيان ورد لشفق نيوز ان “الارهابية كانت تقوم بنقل المعلومات عن تحركات قطعاتنا الأمنية والمواطنين وخاصة النساء”.

واضاف البيان انها “زوجة وأم لدواعش يعملون كعناصر أمنية أيضا وشقيقة أحد الإرهابيين الخطرين، الذي تم قتله من قبل قواتنا أثناء معارك التحرير حيث قامت بجلب جثته خفيه ودفنها بحديقة المنزل لإخفاء انتماءهم لداعش الإرهابي، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

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