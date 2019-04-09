أبريل 09, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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صليوا: فقدنا الثقة بالحكومة وآمالنا معقودة على المجتمع الدولي لإسترداد املاك المسيحيين

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فى :أخبار عــامة
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صليوا: فقدنا الثقة بالحكومة وآمالنا معقودة على المجتمع الدولي لإسترداد املاك المسيحيين

بغداد / الاخبارية/ اكد السياسي المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الاثنين، إن المسيحيين فقدوا الثقة بالحكومة في استرداد املاكهم وعقاراتهم المستولى عليها من قبل بعض الاحزاب والجهات السياسية، مبيناً بأن الآمال معقودة على المجتمع الدولي للضغط من أجل إعادة هذه الاملاك الى اصحابها.

وقال صليوا في تصريح لـ”الاخبارية”، إن “على ارض الواقع لا توجد أي حلول من قبل الحكومة لإسترداد املاك المسيحيين المستولى عليها من قبل بعض الاحزاب والجهات السياسية وهي تتخذ دور المتفرج في هذا الموضوع ولقد ملئنا الدنيا صراخاً من أجل حسم هذا الأمر لكن دون جدوى وبصراحة فقدنا الثقة بالحكومة”.

واضاف صليوا أن “الآمال معقودة على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أجل إعادة هذه الأملاك الى اصحابها” مشيراً إلى أن “المجتمع الدولي لديهم نفس طويل واستراتيجيات بعيدة المدى ويعملون على هذا الموضوع ولكن بشكل بطيء”.

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