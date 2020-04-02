أبريل 02, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

صدور مذكرة اعتقال بحق شاسوار عبدالواحد

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فى :أخبار عــامة
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صدور مذكرة اعتقال بحق شاسوار عبدالواحد

شفق نيوز/ اصدر القضاء في السليمانية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبدالواحد.

وابلغت شرطة السليمانية شفق نيوز، ان مذكرة الاعقال جاءت علی خلفیة شکوی صحة السلیمانیة.
وكان زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي قال انه “لا وجود لكورونا في اقليم كوردستان وحكومة الاقليم تتخذ هذا الامر ذريعة لفرض الحجر المنزلي”. دون تقديم السبب.
ووجه المتحدث باسم صحة مديرية صحة السليمانية الدكتور ياد نقشبندي يوم الاثنين دعوة للذين ينفون وجود كورونا بزيارة مركز الحجر الصحي في المحافظة.
وفي تغريدة له قال نقشبندي “للذين ينفون كورونا ليزوروا مركز كورونا في سرجنار”.
‪واضاف انه “اذا كنت شجاعا وعلى ثقة من كلامك يا شسوار عبد الواحد فقم انت وعائلتك وبدون اجراءات احترازية بزيارة مركز سرجنار وصافح المرضى هناك وقدم لكل واحد منهم باقة ورد لنعرف هل هناك وجود لكورونا او لا؟

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