صحيفة: حكومة الاقليم ستتشكل من الحزب الديمقراطي وترجيحات بابقاء نيجرفان بمنصبه

السومرية نيوز/ بغداد/ ذكرت صحيفة عربية، الاثنين، ان حكومة اقليم كردستان ستتشكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما رجحت ان نجرفان بارزاني سيبقى بمنصبه لولاية ثانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولٌ كردي بارز قوله إن “نتائج الانتخابات مصدق عليها من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وأوروبية مختلفة”، مبينا انه “لهذا السبب فإن النتائج نافذة رسمياً”.

واضاف أن “الخارطة السياسية في الإقليم لن تحمل أي جديد بعد هذه الانتخابات، إذ ستكون الأغلبية لصالح الحزب الديموقراطي الكردستاني، وستتحالف معه الأقليات وكتلة إسلامية حصلت على خمسة مقاعد”، موضحا انه “حتى لو اجتمعت المعارضة كلها مع الاتحاد الكردستاني، ستبقى أقلية في البرلمان”.

وتابع ان “حكومة الإقليم ستتشكل من الديموقراطي الكردستاني”، مرجحا أن “يبقى نيجرفان بارزاني رئيساً لوزراء الإقليم لولاية ثانية”.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، اول امس السبت، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 45 مقعداً يليه الاتحاد الوطني بـ 21 مقعدا والتغيير بـ12 مقعدا.