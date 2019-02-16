صحيفة تكشف عن ابرز المناطق التي ستنتشر فيها البيشمركة

السومرية نيوز/ بغداد/ كشفت صحيفة خليجية، السبت، عن ابرز المناطق التي ستنتشر فيها البيشمركة، فيما اشارت الى حدوث انقسام في المحافظة بين الرافض لعودة تلك القوات والمؤيد لها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله ان “قوات البيشمركة ستصل في غضون أيام إلى مناطق مسؤوليتها، وستعيد انتشارها فيها، وتعمل على حفظ أمنها”، مبينا ان “من بين المناطق والوحدات الإدارية التي ستنتشر فيها البيشمركة في نينوى هي مخمور وشيخان وشنكال والقوش وزمّار وفايدة وغيرها”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هناك انقساما وخلافات بين رافض لعودة البيشمركة ومؤيد لها”، محذراً من “خطورة الخلاف على أمن المحافظة واستقرارها”.

ومن المفترض أن تعقد حكومة الموصل المحلية اجتماعاً للخروج برؤية وقرار بشأن عودة البيشمركة لبعض مناطق المحافظة.

وكان مصدر كردي مسؤول كشف، في (6 شباط 2019)، عن توصل اربيل وبغداد لاتفاق يتضمن عودة البيشمركة للمناطق المتنازعة بما فيها كركوك، مبينا ان ذلك يتم وفق شروط معينة.

فيما نفت قيادة العمليات المشتركة، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، واصفة الأنباء بهذا الشأن بـ”الكاذبة”.