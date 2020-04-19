صحة كوردستان: لاإصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

في مؤشر واضح على انسحار تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان ، ونجاح وفعالية الاجراءات الوقائية التي كانت حكومة الاقليم قد اتخذتها مع بداية تفشي الفيروس في المنطقة ، اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، عدم تسجيل اية اصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية .

الوزارة قالت في بيان لها، ان فرقها الطبية الخاصة اجرت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1265 فحصاً خاصاً بفيروس كورونا في مدن ومناطق الاقليم المختلفة ، وجاءت النتائج كلها سالبة ، ولم تسجل اية اصابة جديدة.

بيان الوزارة اشار الى بقاء 1653 شخصاً فقط في الحجر الصحي في 32 مركزاً للحجر .

موضحاً ، ان العدد التراكمي للمصابين في اقليم كوردستان يبلغ 337 ، فيما حالات الوفاة كما كانت منذ تفشي الوباء وهي 4 ، مع تماثل 260 مصاباً للشفاء ، فيما البقية يخضعون للعلاج والرعاية الطبية .