صحة الاقليم تصدر اجراءات للحماية من الانفلونزا الموسمية

أصدرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تعليمات وتدابير تحذيرية للحماية من الاصابة بمرض الانفلونزا الموسمية، فيما وجهت التعليمات الى جميع المراكز التعليمية.

وبحسب وثيقة لوزارة الصحة حصل PUKmedia على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، فانها وجهت كتبا رسميا جميع المدارس والمعاهد التعليمية في جميع مناطق الاقليم، للحماية من الاصابة بمرض الانفلونزا الموسمية H1N1.

وجاء في الوثيقة عدد من الارشادات وهي:

1.اعراض انفلاًونزة H1N1 تبدء بزيادة درجة الحرارة لجسم الأنسان اكثر من 28 درجة سيلزية، يرافقها تعرق وسعال قوي واوجاع في عدة مناطق في جسم الانسان وفي حال وجود اصابة، من الضروري عزل المصاب عن الاخرين.

2.على الطالب الذي تبين اعراض المرض، البقاء في المنزل وعدم الخروج لحين الشفاء ويجب عليه ان عدم التوجه او الذهاب الى المدرسة حتى يشفى بالكامل.

3.على الطلبة استخدام المعالق والسكاكين والأقدحة الخاصة بهم وعدم مشاركتهة مع الآخرين.

4.على الطلبة الالتزام بنظافة اليدين وغسلهما بالصابون دائماً قبل تناول الطعم واثناء الخروج من الـWC ويجب عليهم على عدم لمس الوجه والاجزاء الاخرى من الجسم قبل غسل اليدين كما ومن الافضل غسل اليدين بالمواد الحاوية على الكحول.

5.الأبتعاد عن المصافحة والإحضان والتقبيل في فصل الأنفلاونزا وخصوصاً على من تظهر عليهم اعراض المرض.

6.للحماية من الاصابة بالمرض، من الافضل تناول الفيتامينات وخصوصاً الخضروات والفواكه.

7.عند أستخدام المناديل الورقية (الكلينكس) يجب رميه في سلة المهملات بعد الاستعمال.

8.تجنب حالات ازحام بين الطلبة.

9.تنظيف مقاعد الدراسة والابواب والشبابيك.