صحة اقليم كوردستان : “صفر” إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان (قبل قليل) عدم تسجيل أي إصابات بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، كان هناك منذ بداية تفشي كورونا ، ٧٩٠٤ مواطناً في 30 مركزاً للحجر الصحي ، بقي منهم حالياً ١٤٠٧ شخصاً ، 530 في اربيل ، 91 في السليمانية ، 757 في دهوك ، و 29 في رابرين ، فيما خرج ٦٤٩٧ من الحجر الصحي وعادوا الى منازلهم .

وذكر البيان، أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم إجراء فحوصات فيروس كورونا لـ ١١٧٢ شخصاً ، وظهرت النتائج كلها سالبة ولم تسجل أي حالة اصابة بالفيروس .

ووفق البيان، فقد بلغ العدد الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كوردستان حتى الآن ٣٣٧ إصابة ، مع 4 حالات وفاة ، فيما تماثل ٢٥٠ مصاباً للشفاء ، وبقية حالات الاصابة موجودة في مراكز الرعاية الطبية .

البيان دعا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والاتصال بالخط الساخن 122 في حال الضرورة .

وكان مدير صحة أربيل العاصمة ، أعلن اليوم السبت ، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في المحافظة، منذ أسبوع.

وقال الدكتور دلوفان محمد لـ (باسنيوز): «خلال أسبوع لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل»، وأضاف «الوضع بات تحت السيطرة، لكن رغم ذلك لا زال الخطر قائماً ويجب الاستمرار بإجراءات الوقاية».

وتابع «نخطط حالياً لإجراء فحوصات عشوائية واسعة خلال الأيام القادمة، بحثاً عن أي حاملين للفيروس ممن ربما لم تظهر عليهم أعراض الإصابة».