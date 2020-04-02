صحة إقليم كوردستان تؤكد الحاجة لعدد أكبر من الأجهزة الطبية لمواجهة فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (2 نيسان 2020)، الحاجة إلى المزيد من الكوادر والأجهزة الطبية لمواجهة فيروس كورونا.



وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ أربيل فرست صوفي خلال افتتاح مركز صحي في قضاء سوران، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، إن “اقليم كوردستان يستخدم أحدث أجهزة لفحص كورونا العالمية”، مردفاً: “نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الكوادر الطبية وأجهزة الفحص”.

وأضاف أن “مراكزنا الصحية ستقدم كافة المستلزمات للمصابين طوال مدة بقائهم فيها”، متعهداً لـ”كافة الاقضية والنواحي ببذل كل جهد لتلبية الاحتياجات”.

وتابع برزنجي: “لدينا برنامج لتأمين الأجهزة المختبرية في محافظة حلبجة، ويتم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمصابين في محافظة السليمانية، لحين تأمين الأجهزة في حلبجة”.

وأكد “وجود تبادل للمستلزمات الطبية والكوادر بين الأقضية والنواحي، حتى يتم تأمين احتياجات المناطق كلها”.

بدوره، قال محافظ أربيل فرست صوفي خلال المؤتمر الصحفي: “نحن في مرحلة حساسة، وعلينا الالتزام بالحظر حتى 10 من شهر نيسان الجاري، حتى نقي انفسنا والآخرين من خطر الإصابة بالفيروس”.

يشار إلى أن محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.