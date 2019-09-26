شكاوى ضد العمال الكوردستاني من عوائل فتيات قصر جندهن الحزب في السليمانية

أقدمت عوائل فتيات قصر تم التغرير بهن من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية على تقديم شكاوى ، فيما اكدت هيئة حقوق الانسان بإقليم كوردستان ، أن لا أحد يعلم مصير ووضع هؤلاء الفتيات منذ اختفاءهن .

وكانت تنظيمات تابعة لحزب العمال الكوردستاني، قامت مؤخراً بتجنيد عدد من القصر من الشباب من الجنسين عبر التأثير عليهم وخداعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم لاحقاً نقلهم الى منطقة قنديل حيث مقر قيادة الحزب من دون علم اهاليهم.

وقالت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة حقوق الإنسان بإقليم كوردستان، تافكة عمر، لـ(باسنيوز) : “وصلت إلينا عدد من الشكاوى ألتي تقدمت بها عوائل فتيات تم التغرير بهن من قبل حزب العمال الكوردستاني ونقلهن الى مناطق قنديل ” .

مبينةً: أن “الفتيات المختطفات لم يتجاوز أعمارهن الـ18، وقد رفعنا دعاوى الى المدعي العام وننتظر الاجراءات بهذا الصدد”.

وأضافت: ” لا يعلم أحد مصير ووضع هؤلاء الفتيات ، ولايسمح لأهاليهن بأن يلتقوا بهن “، مشيرةً ، الى أن ” الأهالي متخوفون من تسجيل شكاوى علنية ضد العمال الكوردستاني ” .

مردفةً، أن لدينا ملفات أخرى تتعلق برجال الذين اصطحبوا نسائهم واطفالهم والتحقوا بتنظيم داعش، بالاضافة إلى ملفات متعلقة بالفتيات اللواتي كنَّ مع داعش .

وأفادت معلومات كانت قد حصلت عليها (باسنيوز) في وقت سابق ، عن خطف 7 فتيات يقل اعمارهن عن 18 عاماً خلال الثلاث أشهر الأخيرة ، من مركز مدينة حلبجة وأقضية بنجوين وشاربازير، وتهريبهن الى منطقة قنديل الحدودية من دون علم اهاليهم ، فيما لم يتم التأكد من ما إذا قد تم نقلهن الى غربي كوردستان (كوردستان سوريا) أم لا.

وكان رئيس لجنة الداخلية والأمن في مجلس محافظة السليمانية، بارزان حامد، قال في تصريح سابق لـ(باسنيوز) : ” انهم على اطلاع بالتحاق أطفال دون الـ 18 من العمر بصفوف حزب العمال الكوردستاني PKK وهذا أمر مثير للقلق ” ، مردفاً ” وفق القوانين المحلية والدولية لايجوز تجنيد الاطفال او من هم دون سن الـ 18 “.

واعتبر حامد، تجنيد الأطفال ومن هم دون الـ 18 من العمر من قبل PKK عملاً غير أخلاقي وبعيد عن القيم الإنسانية ” .