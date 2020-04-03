شفاء 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في دهوك

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الجمعة، (3 نيسان 2020)، شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وقال برزنجي لشبكة رووداو الإعلامية إن المصابين الستة تماثلوا إلى الشفاء التام بعد تلقي العلاج الطبي اللازم، مشيراً إلى السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

وسجلت محافظة دهوك 12 إصابة بفيروس كورونا، تعافى نصفهم من المرض حتى الآن.

ويبلغ العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 204 حالات، بينها حالتا وفاة وتماثل 68 مصاباً للشفاء، فيما يتلقى البقية الرعاية الطبية اللازمة.