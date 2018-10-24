شركات أمريكية في اربيل بهدف استثمارات أوسع

شركات امريكية تزور اربيل بهدف توسيع الاستثمارات في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- زار مندوبون عن عدد من الشركات الأمريكية أربيل للقاء رجال أعمال كورد بهدف الاستثمار في مختلف المجالات في اقليم كوردستان.

وجمعت غرفة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان والقنصلية الأمريكية العامة في إقليم كوردستان يوم الاثنين بين المستثمرين الأمريكيين والكورد في أربيل لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

وقال القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيف فاجن في كلمة ألقاها ان “هذا الحدث يدل على تعميق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وتجديد الاهتمام بالتجارة والاستثمار هنا”.

وقال فاجين “أتمنى حقاً أن يقوم أعضاء الوفد خلال زيارتهم بمعرفة المزيد وتوسيع استثماراتهم في اقليم كوردستان”.

كما أكد القنصل الأمريكي على “الالتزام الشديد للولايات المتحدة باستقرار وازدهار اقليم كوردستان”.

وقال رئيس منظمة هيئة الاستثمار بين امريكا وكوردستان ديفيد تافوري لكوردستان 24 ان “المنظمة جلبت 35 شخصية من 20 شركة مختلفة من الولايات المتحدة إلى أربيل للتواصل مع رجال الأعمال المحليين والبحث عن فرص استثمارية”.

وتابع “نأتي كل عام ونجلب الشركات الأمريكية، لسوء الحظ ، لم نتمكن العام الماضي من القدوم لأن المطارات كانت مغلقة، إن كوردستان سوق مفتوحة للعمل والشركات هنا تبحث عن فرص جيدة حيث يمكنهم الاستثمار”.

وتعمل هذه المنظمة التي تاسست قبل 6 سنوات في قطاعات البناء والإعمار والفنادق والضيافة والنفط والغاز والدفاع والأمن، وزارت وفودها كوردستان مرارا.