شرطة دهوك: قاتل الطفلة “دلين وليد” قضى عليها بعدما منعته من اغتصابها

رووداو – دهوك/ كشف مدير شرطة دهوك، اللواء طارق أحمد، اليوم الأحد، 9 حزيران، 2019، أن قاتل الطفلة دلين وليد ذات الـ10 أعوام، حاول الاعتداء عليها جنسياً، لكنه سارع “لكسر عصا واستخدامه في قتلها” إثر قيام الطفلة بالصراخ والاستغاثة.

وأوضح اللواء طارق أحمد في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية بأن دلين كانت تعرف القاتل مسبقاً وكانت تناديه بلقب “العم”، لذا تمكن من إقناعها بالذهاب معه قبل أن يحاول اغتصابها.

“خرجت مع أخيها وابن عمها بملابس العيد ولم تعد”

وتابع مدير شرطة دهوك: “في ثاني أيام عيد الفطر خرجت دلين مع أخيها وابن عمها وهما أصغر منها سناً إلى منزل جارهم في الحي ذاته، وهو حي زوزان، وبعد فترة طويلة عاد الطفلان إلى المنزل بدونها، وبعد أن يئست عائلتها من العثور عليها بادرت بإبلاغ الشرطة باختفائها في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل”.

اعتقال عدد من المشتبه بهم بعد ساعات من اختفاء الطفلة

ومضى بالقول إن “الشرطي الخفر في مكتب مكافحة الجريمة ذهب إلى المنطقة فور تلقي البلاغ، وقد وجهنا بالتحقيق في الحادث، وبالنتيجة تم اعتقال عدد من المشتبه بهم”.

“دلين كانت تعرف القاتل وتناديه بـ (عمي)”

وأشار إلى أن أحد المشتبه بهم أقر بقتل دلين التي عثر على جثتها يوم أمس قرب ملعب دهوك بالقول إنه “التقى بالطفلة في الساعة السادسة من مساء ثاني أيام العيد بحي زوزان حيث تجمعه صداقة بوالدها لذا عادة ما تناديه هي بلقب (عمي) حيث استطاع إقناعها بالذهاب معه ومن ثم اقتادها إلى حي خبات وأراد استغلالها لإشباع رغباته الدنيئة، لكنها سرعان ما قامت الطفلة بالصراخ وطلب النجدة، لذا قام بكسر عصا واستخدام طرفه الحاد لقتلها بغرزه في منطقة الرقبة”.

القاتل يبلغ من العمر 47 عاماً

وأعلن اللواء طارق أن المتهم من مواليد عام 1972، وهو من أهالي المنطقة، وذو سوابق حيث اعتقل من قبل بتهمة الشروع في القتل عام 2005، مبيناً أنه سينال جزاءه العادل.

اعتقال القاتل مع شقيقه

كما اعتقلت الشرطة شقيق القاتل بتهمة التستر على الجاني، وقال مدير شرطة دهوك: “حينما عاد المتهم إلى البيت أخبر شقيقه بفعلته، لكنه تستر على الجاني وحاول إخفاء الجريمة”.

وترفض عائلة دلين إقامة مجلس العزاء بمقتل ابنتها حتى ينال مرتكب الجريمة جزاءه العادل.