شرطة أربيل تعلن القبض على قاتل العاملة النيبالية

رووداو – أربيل: أكدت مديرية شرطة أربيل، اليوم الأحد، إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل عاملة أجنبية من النيبال، خلال محاولته سرقة إحدى المنازل في أربيل.

حيث قال المتهم خلال التحقيقات: “جئت الى هذا المنزل للسرقة فقط، ولكن حينما كشفت العاملية النيبالية أمري، ارادت الصراخ، ولهذا قتلتها”.

من جهته، قال المتحدث بإسم شرطة أربيل، الرائد هوكر عزيز، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه حدثت جريمة قتل عاملة نيبالية بمجمع كنجان ستي في أربيل الاسبوع الماضي، وبعد التحقيق تمكنا من الوصول الى القاتل الذي نفذ هذه الجريمة.

وأضاف، “القاتل من أهالي مدينة الموصل، وهو متقاعد عسكري في الجيش العراقي، يسكن في اربيل منذ مدة ليست بالقصيرة، ودخل الى هذا المنزل بحجة انه عامل في دائرة الكهرباء، وبعد ان كشفته العاملة النيبالية حاولت الصراخ، ليطلق عليها المتهم النار، ويقتلها فوراً “.

وتابع، “ان القاتل اعترف بجريمته بعد ان تم إلقاء القبض عليه الليلة الماضية، مشيراً الى انه سرق أيضاً 2 مليون و500 الف دينار، بالإضافة الى 100 دولار امريكي”.