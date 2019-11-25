سياسي عراقي يكشف سر زيارة نائب ترامب الى اربيل دون المرور ببغداد

أوضح رئيس حزب ‹المستقبل الدستوري العراقي› انتفاض قنبر، اليوم الاثنين، ان المغزى من زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الى اقليم كوردستان دون المرور بالعاصمة العراقية بغداد يعود لكون الكورد حلفاء استراتيجين لأمريكا في المنطقة ، لافتاً الى انهم (الكورد) رسّخوا علاقاتهم مع واشنطن رغم انهم يملكون علاقات متينة مع ايران ، لكنهم حافظوا على العلاقتين معاً .

وأشار قنبر الى أن هذا الامر يُعد في قمة الحكمة ، كما ان الامريكان ينظرون الى الكورد كشعب اقرب الى القيم الغربية من شعوب بقية شعوب المنطقة.

السياسي العراقي المقرب من الادارة الامريكية ، قال لـ(باسنيوز)، ان “التأييد الحذر والمحدود من قبل حكومة اقليم كوردستان هو السبب الوحيد لبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمنصبه حيث انه لا يملك كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب العراقي لكي تدعم بقائه وتتمسك به”، مشدداً على ان “حكومة اقليم كوردستان وتحديداً السيد مسعود بارزاني اذا سحب تأييده للحكومة فانها على الاغلب ستتعرض للانهيار ” ، منوهاً بالقول “وبالتالي فانني اتوقع ان زيارة نائب الرئيس الامريكي تصب بهذا الخصوص”.

وحط بنس على متن طائرة عسكرية في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار (غربي البلاد) ، يوم السبت ، حيث تفقد القوات الأميركية هناك ، قبل ان يتجه الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان ليعقد لقاءات مع رئيسي إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحكومة الاقليم مسرور بارزاني ، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ، وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن زيارة بنس للبلاد متفق عليها.