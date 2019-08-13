سياحة كوردستان تنفي استحصال أي مبلغ مالي من السياح العراقيين

هيئة السياحة في إقليم كوردستان تنفي استحصال أي مبلغ مالي من السياح العراقيين

رووداو-أربيل/ أكدت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان عدم استحصال أي مبالغ مالية من السياح القادمين إلى الإقليم من المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، نادر روستي لشبكة رووداو الإعلامية: “لا تفرض هيئة السياحة في إقليم كوردستان على السياح الذين يتوجهون إلى إقليم كوردستان دفع دينار واحد”.

وأضاف: “ما يجري الحديث عنه لم يحصل في أي سيطرة أو نقطة حدودية، ويمكن رصد الواقع على الأرض لإثبات الحقائق، ومتى ما ثبت بالدليل فرض مديرية السياحة رسوماً على السياح فسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية على المخالفين”.

وادعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، استحصال مبلغ 10 آلاف دينار من كل سائح يدخل إلى إقليم كوردستان.