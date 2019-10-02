أكتوبر 02, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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سيئول .. وفد نيابي كوردستاني يجتمع مع رئيس البرلمان الكوري

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فى :أخبار عــامة
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سيئول .. وفد نيابي كوردستاني يجتمع مع رئيس البرلمان الكوري

عقد وفد من برلمان كوردستان يزور كوريا الجنوبية حالياً، اجتماعاً مع رئيس البرلمان وعدد من النواب في البرلمان الكوري .

بالصدد ، قال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي في منشور على صفحته في موقع ‹فيس بوك› ، اليوم الأربعاء ، إن الوفد طالب برلمان كوريا الجنوبية ، بحث حكومة بلادهم على تعميق وتطوير العلاقات بين أربيل وسيئول.

كما دعا وفد برلمان كوردستان خلال اللقاء ، الشركات الكورية للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان.

التنسيق بين برلماني كوردستان وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات القانونية وعمل اللجان البرلمانية ، شكل جانباً آخر من اللقاء .

وكان وفد برلمان كوردستان الذي يترأسه نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي ، قد وصل مساء أمس الثلاثاء ، إلى سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية في زيارة رسمية ، وضم الوفد كلاً من رئيس كتلتي الديمقراطي الكوردستاني أوميد خوشناو ، والاتحاد الوطني الكوردستاني، جمال حویز ، في برلمان كوردستان.

وبين هورامي أن الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من البرلمان الكوري الجنوبي للاطلاع على تجارب البرلمان الكوري وتعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية في البرلمانين .

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