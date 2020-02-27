سكرتير الديمقراطي: علاوي كأنما آت من المريخ ولن نقبل بـ”طه محي الدين”

عبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الخميس عن رفضه للطريقة التي يتعامل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع اقليم كوردستان فيما يخص حصة تمثيل الكورد في حكومته الانتقالية.

وفشل البرلمان العراقي اليوم الخميس بعقد جلسة لتمرير حكومة علاوي، بعد مقاطعة من الكورد وتكتلات سنية وشيعية.

وقال ميراني في مقابلة مع قسم اللغة الكوردية في اذاعة صوت امريكا، ترجمتها شفق نيوز، “انا لا اتحدث من منطلق انتمائي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بل كوني كوردستانيا، ومحمد علاوي كأنما آتٍ من المريخ ولا يعلم اصلا ان العراق بلد أُسس في عام 1958 على مبدأ المكونات الثلاثة السنة، والشيعة، والكورد عندم تسلم عبد الكريم قاسم سدة الحكم اذ كان محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس الرئاسة سنيا، ومحمد مهدي كبة شيعيا، وخالد النقشبندي كورديا”.

واضاف ان اي كوردي يشترك في الكابينة الحكومية لمحمد علاوي ويصبح وزيرا من دون ان ترشحه الجهات السياسية الكوردستانية وحكومة الاقليم فإنه سيكون “بنظرنا اسوأ من “طه محي الدين معروف”.

وطه محيي الدين معروف (1924- 2009)، هو سياسي عراقي كوردي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية العراقي منذ عام 1975 وحتى الدخول الأميركي للعراق في مارس عام 2003، وكان عضوا في مجلس قيادة الثورة.