سفير سابق لدى امريكا متحدثًا رسميًا باسم الرئاسة العراقية

عيّن الرئيس العراقي برهم صالح ، اليوم الإثنين، السفير السابق لدى واشنطن، لقمان الفيلي، متحدثًا رسميًا باسمه.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن برهم صالح “وجه يوم الإثنين، بتكليف لقمان الفيلي بمهام المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية”.

يشار إلى أن الفيلي تقلد مناصب قبل تسلمه منصبه الحالي، أبرزها سفير العراق لدى اليابان لثلاث سنوات، وسفير العراق في أمريكا من العام 2013 إلى يوليو/ تموز 2016.

ويجيد الفيلي اللغات العربية والكوردية والإنجليزية.

وأدى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول ، اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان العراقي.