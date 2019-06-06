سفير العراق في جنوب أفريقيا يهنئ نيجيرفان البارزاني
رووداو – أربيل/ تقدم سفير العراق في جنوب أفريقيا، أرشد عمر اسماعيل، ببرقية تهنئة إلى نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.
وجاء في نص البرقية:
فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني
رئيس إقليم كوردستان – العراق المحترم
“يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تنصيبكم رئيساً لإقليم كوردستان – العراق، داعياً الله عز وجل أن يوفقكم في منصبكم الجديد لخدمة لشعب الكوردي والشعب العراقي بكافة قومياته وسدد خطاكم للنهوض بالإقليم والعراق نحو الأفضل”
السفير
أرشد عمر اسماعيل
03/حزيران/2019