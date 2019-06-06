سفير العراق في جنوب أفريقيا يهنئ نيجيرفان البارزاني

رووداو – أربيل/ تقدم سفير العراق في جنوب أفريقيا، أرشد عمر اسماعيل، ببرقية تهنئة إلى نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

وجاء في نص البرقية:

فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني

رئيس إقليم كوردستان – العراق المحترم

“يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تنصيبكم رئيساً لإقليم كوردستان – العراق، داعياً الله عز وجل أن يوفقكم في منصبكم الجديد لخدمة لشعب الكوردي والشعب العراقي بكافة قومياته وسدد خطاكم للنهوض بالإقليم والعراق نحو الأفضل”

السفير

أرشد عمر اسماعيل

03/حزيران/2019