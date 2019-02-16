سعدي بيره يوضح سبب استقالته من منصب المتحدث باسم الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ اعلن المتحدث السابق باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره يوم السبت انه قدم استقالته من المنصب الذي كان يشغله بسبب تراجع قيادة حزبه عما تم الاتفاق عليه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اجتماع امس الجمعة.

وقال بيره في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انه “بعد تراجع قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن جميع ما تم الاتفاق عليه امس مع الديمقراطي الكوردستاني والذي اعلنت عنه في مؤتمر صحفي قررت الاستقالة من المنصب الذي كنت اشغله”.

واضاف بيرة انه “لن يخوض من الان فصاعدا في اية مواضيع”.

وكانت قيادة الاتحاد الوطني قد سمت في وقت سابق من اليوم في اجتماع لها شيخ لطيف شيخ عمر متحدثا باسم الحزب بدلا من بيره.